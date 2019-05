Als prins Harry over een jaar terugkeert naar het Haagse Zuiderpark, waar hij donderdag nog een rondje fietste, leert hij de betekenis van het Nederlandse woord gezellig. Daar zijn de organisatoren van de Invictus Games van overtuigd.

Door het merendeel van de negen sporten te concentreren in het Zuiderpark wordt de vijfde editie van het militaire evenement intiemer en compacter dan de vorige editie in de olympische stadions van Sydney. Het park biedt plaats aan atletiek, handboogschieten, wielrennen, indoorroeien, gewichtheffen, zitvolleybal, rolstoelbasketbal en rolstoelrugby. Alleen zwemmen doen de gehandicapte ex-militairen en veteranen buiten het park in het Hofbad.

“Het wordt anders dan Sydney, het wordt veel compacter en we leggen het accent op duurzaamheid”, zegt gastheer Mart de Kruif. De gepensioneerde luitenant-generaal van de Landmacht vervolgt: “In Sydney moest je een half uur reizen en waren de sportgelegenheden in het Olympisch Park. Dat is vrij groot. Wij doen alles hier in het Zuiderpark en de hotels zijn dichtbij, dus dat is veel compacter. We bouwen een eigen stadion, maar we bouwen ook een ander deel voor concerten, naast speelruimtes en stilteruimtes voor de deelnemers. Ten tweede proberen we alles wat we doen duurzaam te doen: het transport, de logistiek, de energieopwekking.”

Prestatie

De organisatie verwacht 550 deelnemers uit 19 landen. Komend halfjaar zijn de kwalificaties voor de teams. De Kruif: “Het is soms sport en topsport, maar het zijn geen Paralympische Spelen, waar het gaat om absolute getallen. Als iemand bij ons 10 kilo kan tillen die daarvoor niks kon, dan is dat al een prestatie en overwin je jezelf. Het gaat er niet om dat je anderen overwint, het gaat erom dat je jezelf overwint. Dat maakt de Invictus Games net anders. En we betrekken de geliefden erbij. Je bent met vrienden en familie samen in een gat gedonderd en je klimt er ook weer samen uit. Dat maakt het anders.” Ook belangrijk, benadrukt De Kruif, is dat zoveel mogelijk veteranen de kans krijgen eens mee te doen.

De oud-militairen en veteranen hebben volgens De Kruif allemaal een ding gemeen, of ze nou een fysieke beperking of mentale klachten hebben. “Allemaal kwamen ze er na een aantal jaren achter dat de handicap hun leven zo beheerste, dat het niet goed ging. Ze besloten allemaal hun leven anders in te richten en te kijken naar hun kracht en mogelijkheden. Op het moment dat je dat doet, geeft dat een krachtig signaal. We zouden allemaal zo moeten denken.”

De Invictus Games worden volgend jaar van 9 tot 16 mei in Den Haag gehouden.