Een Thaise student die celstraf kreeg omdat hij op Facebook een kritisch artikel van de BBC over koning Vajiralongkorn had gedeeld, is een maand eerder vrijgelaten. Dit vanwege een koninklijk pardon, ter ere van de kroning van de koning vorige week.

De student Jatupat Boonpattararaksa werd veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf onder de strenge Thaise wet op majesteitsschennis. Hij had zelfs vijftien jaar kunnen krijgen. Zijn vader meldde vrijdag dat Jatupat in aanmerking kwam voor de koninklijke gratieverlening waarvan 50.000 gevangenen profiteren.

De BBC kwam na het aantreden van de Thaise koning met een profielschets, waarin ook de minder goede eigenschappen van Vajiralongkorn aan de orde kwamen. Het benoemen daarvan is in Thailand strafbaar en hoewel de student het artikel niet zelf had geschreven, was het eenvoudige delen ervan reden hem in de cel te zetten.

De BBC werd afgelopen weekeinde ook een paar keer uit voorzorg uit de lucht gehaald door de Thaise zenders die programma’s doorgeven. Dit om te voorkomen dat de wet zou worden overtreden door kritische berichtgeving.