Meghan Markle was maandag 37 jaar toen haar zoon Archie het levenslicht zag. Daarmee doet ze mee aan een internationale trend. Het wordt steeds normaler om op latere leeftijd moeder te worden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In heel Europa beginnen vrouwen steeds later aan kinderen. In het Verenigd Koninkrijk zijn moeders gemiddeld bijna 29 als hun eerste kind wordt geboren. In Nederland zijn ze bijna 30. Vijf jaar geleden lag die leeftijd nog een half jaar lager.

Hoewel het steeds normaler wordt dat moeders laat kinderen krijgen, zit Meghan met haar 37 jaar ver boven het gemiddelde. Maar ze is zeker niet de enige. In 2018 werden in Nederland 1383 kinderen geboren met een moeder die dat jaar 38 werd, net als Meghan. Dat zijn er ruim 40 meer dan een jaar eerder.