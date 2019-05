Archie heeft nog meer hooggeëerd bezoek gehad. Ook Winnie de Poeh ging langs bij de pasgeboren zoon van Harry en Meghan. Disney maakte speciaal vanwege de geboorte van het jongetje een animatiefilmpje waarin de beroemde beer de baby ontmoet.

In het clipje loopt Winnie met een blauw boek met een kroon erop rond door het Honderd Bunderbos waar hij woont. Vervolgens wandelt de knuffelbeer naar Windsor Castle om het boek te overhandigen aan de kersverse ouders. Meghan bladert glimlachend door het kraamcadeau terwijl Harry over haar schouder meekijkt. Archie ligt ondertussen in zijn wiegje te slapen.

“Het begin van een groot avontuur”, staat bij het filmpje dat Disney deelde op social media. “Disney feliciteert de hertog en hertogin van Sussex en de koninklijke familie met de komst van Archie Harrison Mountbatten-Windsor.”

Eerder maakte de tekenaar van Poeh ook al een plaatje voor Louis, het zoontje van William en Catherine. Naar verluidt kreeg het prinsje ook een eerste editie van een Winnie de Poeh-boek van Harry als cadeau bij zijn doop.