Zweedse Academie is weer compleet

De Zweedse Academie, die elk jaar de Nobelprijs voor de Literatuur toekent, is weer compleet. Met de toetreding van de filosofe en schrijfster Åsa Wikforss telt de academie weer achttien leden.

De academie, waar de Zweedse koning Carl Gustaf beschermheer van is, raakte in een crisis door een schandaal rond voormalig lid Katarina Frostenson.

Haar echtgenoot Jean-Claude Arnault werd veroordeeld in een verkrachtingszaak. Het echtpaar werd in de media ook in verband gebracht met het lekken van namen van Nobelprijswinnaars die Frostenson zou hebben doorgespeeld aan haar echtgenoot. Diverse leden van de academie stapten naar aanleiding hiervan op en de toekenning van de literatuurprijs van 2018 werd uitgesteld.

Voor het leven

De Zweedse Academie werd opgericht in 1786 door koning Gustav III. Leden werden benoemd voor het leven en konden zich niet terugtrekken. Nu kan een lid van de Academie echter ontslag nemen.

Wikforss wordt tijdens de jaarvergadering in december geïnstalleerd, samen met drie andere nieuwe leden: dichteres Tua Forsström en schrijfsters Ellen Mattson en Anne Swärd. Later dit jaar volgt de toekenning van de literatuurprijzen van vorig jaar en van dit jaar.