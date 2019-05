Prinses Mabel vindt het interessant dat de Amerikaanse actrice en activiste Alyssa Milano vrouwen heeft opgeroepen een seksstaking te beginnen. Dit uit protest tegen de nieuwe strenge abortuswet die afgelopen week is getekend door gouverneur Brian Kemp van de staat Georgia.

,,Onze reproductierechten worden uitgewist. Totdat vrouwen legale controle hebben over hun eigen lichaam, kunnen we gewoon geen zwangerschap riskeren. Doe mee door geen seks te hebben totdat we de autonomie over ons lichaam terughebben. Ik roep op tot een #SexStrike”, schreef Milano op Twitter.

,,Interessante ontwikkelingen in de VS”, reageerde prinses Mabel op hetzelfde medium. De oproep herinnert haar aan een soortgelijke actie van de vrouwen van Liberia die het onthouden van seks inzetten om de mannen te dwingen een einde te maken aan de jarenlange oorlog.

De nieuwe omstreden wet in Georgia verbiedt abortus op het moment dat bij de foetus een hartslag meetbaar is. Dat is meestal na zes weken zwangerschap. De meeste vrouwen weten dan echter nog niet dat ze zwanger zijn. Tekenen als ochtendziekte komen soms pas na zo’n negen weken. Dan kan in Georgia – en andere staten – niet meer worden ingegrepen. De bepaling wordt overigens aangevochten.