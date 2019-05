Erfprins Ernst August van Hannover en zijn vrouw Ekatarina hebben zaterdag in de kapel van kasteel Mariënburg hun tweede kind laten dopen. Dat meldt zondag het Spaanse blad Hola!

Peettante van de in maart geboren prins Welf August was de Griekse prinses Maria-Olympia. Grote afwezige was het familiehoofd en de grootvader van de dopeling, prins Ernst August sr.

De doopdienst was in intieme sfeer in het stamslot van het voormalige koningshuis, dat in de achttiende eeuw de Britten ook een nieuwe koninklijke familie bezorgde. Een aantal vrienden van Ernst August en Ekatarina was van de partij, alsmede prins Christian van Hannover en zijn Peruaanse vrouw Alessandra.

Dat opa ontbrak was geen verrassing. Hij is een zware vete verwikkeld met zijn zoon, met als inzet de zeggenschap over het erfgoed van de familie. Senior heeft het beheer jaren geleden over gedragen aan zijn zoon, maar vecht nu zijn eigen besluit aan omdat hij het niet eens is met het beleid. Zo wil junior het stamslot verkopen aan de deelstaat Nedersaksen omdat de onderhoudskosten niet zijn op te brengen.

Ernst August sr probeert dat te verhinderen en is ondertussen over tal van zaken zo boos dat hij het huwelijk van zijn opvolger boycotte, en ook wegbleef bij de doop van zijn kleinkinderen Elisabeth en nu Welf August.