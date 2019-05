Prins Hisahito toonde zich niet nerveus toen hij maandag weer naar school ging. In de school van de Japanse prins, sinds deze maand tweede in de lijn van troonopvolging, liet een indringer eind april twee messen achter in het klaslokaal van de prins. Dat was bedoeld als waarschuwing.

Het incident gebeurde vlak voor de troonswisseling, waarbij Hisahito’s oom Naruhito keizer werd en Hisahito’s vader Akishino de nieuwe kroonprins. De indringer, die met hulp van camerabeelden kon worden opgespoord, zei tegen de politie tegen het keizershuis te zijn. Hij had echter bij nader inzien de prins, die tijdens het voorval met zijn klas aan het gymmen was, maar niet neergestoken.

De school bleef na de lange meivakantie, de zogenoemde Golden Week, een extra week gesloten om onder meer extra veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen, zo kregen de ouders van de leerlingen afgelopen zaterdag tijdens een speciale bijeenkomst te horen. Ook kroonprinses Kiko was daarbij aanwezig.

Volgens het Keizerlijk Hofagentschap was de prins niet zenuwachtig en ging hij zoals altijd naar school.