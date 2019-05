Koningin Máxima aangekomen in Ethiopië

Koningin Máxima is maandagavond aangekomen in Ethiopië voor een tweedaags werkbezoek voor de Verenigde Naties. Op het internationale vliegveld Bolero in Addis Abeba werd ze verwelkomd door de Nederlandse ambassadeur Bengt van Loosdrecht en de secretaris-generaal van het Ethiopische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het is de tweede keer dat de regering van het Oost-Afrikaanse land de koningin heeft uitgenodigd. Ethiopië wil werk maken van het verbeteren van de toegankelijkheid tot financiële diensten en kan daarbij de kennis van Máxima goed gebruiken. De koningin zei erg naar haar bezoek te hebben uitgekeken.

De koningin is sinds 2009 speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor de bevordering van toegankelijkheid tot financiële diensten. Ook wel financiële ‘inclusie’ genoemd. Een bevolking die toegang heeft tot bank-en spaarrekeningen, verzekeringen en leningen kan zich beter ontwikkelen.

Obstakels

Ethiopië wil een inhaalslag maken. Twee derde van de bevolking heeft die gewenste toegang niet, en vrouwen nog minder dan mannen. Met mobiel bankieren kan vooruitgang worden gemaakt, maar dekking en betrouwbare elektriciteitsvoorzieningen zijn daarbij obstakels die ook aangepakt moeten worden.

Koningin Máxima heeft tijdens haar bezoek onder meer gesprekken met de ministers van Financiën en Innovatie en Technologie, dr. Getahun Mekuria, en de gouverneur van de National Bank of Ethiopia. Ook zijn ontmoetingen gepland met president Sahle-Work Zewde en premier Abiy Ahmed.