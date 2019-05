Koningin Máxima komt maandagavond aan in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, voor een kort werkbezoek in haar functie als speciaal pleitbezorger van de VN.

De regering van premier Abiy Ahmed heeft haar uitgenodigd omdat Ethiopië achterloopt bij de toegankelijkheid van financiële diensten voor de hele bevolking. Bijna 65 procent van de Ethiopiërs heeft geen bank-of spaarrekening, verzekering of mogelijkheid om geld over te maken. In buurland Kenia liggen de cijfers aanmerkelijk hoger, mede door een stevige nationale aanpak. Ethiopië, dat eerder wel plannen ontwikkelde, wil er nu ook serieus werk van maken.

Toegang tot financiële diensten is namelijk instrumenteel bij de verdere ontwikkeling van het Oost-Afrikaanse land. Bij het werkbezoek van de koningin wordt onder meer gekeken naar de verbetering van digitalisering bij financiële diensten, betere netwerkverbindingen en de ontwikkeling van een nationaal identiteitsbewijs.

Verbetering

Mobiel bankieren kan de toegankelijkheid met enorme sprongen vooruit helpen, maar dan moet wet-en regelgeving worden aangepast en moet er overal in het uitgestrekte land het bereik wel verbeteren. Zonne-energie kan daarbij ook een belangrijke rol spelen om te zorgen voor elektriciteit.

Máxima heeft tijdens haar tweedaagse verblijf een ontmoeting met de Ethiopische president Sahle-Work Zewde, premier Abiy Ahmed en de ministers van Financiën en Innovatie en Technologie, alsmede de gouverneur van de nationale bank. Ook legt ze een aantal veldbezoeken af.

Koningin Máxima was in 2013 ook al voor de VN in Ethiopië en heeft eerder dit jaar in Davos al overleg gevoerd met de vorig jaar aangetreden nieuwe ambitieuze premier Abiy Ahmed.