Koningin Máxima woont dinsdag 28 mei het jaarlijkse symposium van platform Wijzer in geldzaken bij. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt. Naast Máxima, erevoorzitter van het platform, is ook minister van Financiën Wopke Hoekstra aanwezig.

Het thema van het symposium is ‘Innovatie ter bevordering van financiële fitheid van Nederlanders’. Onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis gaan de koningin en minister Hoekstra met elkaar in gesprek over het belang van het vergroten van financiële veerkracht en het voorkomen van geldproblemen, in het bijzonder bij kwetsbare groepen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met wisselende inkomsten of tijdelijke arbeidscontracten, en laaggeletterden. Vervolgens geven drie experts toelichting op projecten die bijdragen aan financiële bewustwording en fitheid.

Máxima vraagt vanuit haar rol als erevoorzitter van Wijzer in geldzaken aandacht voor financiële educatie en het verstandig omgaan met geld. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid, en voorlichtings- en consumentenorganisaties samenwerken aan het bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland.