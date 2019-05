Prins Joachim neemt beschermheerschap over

Prins Joachim van Denemarken heeft ermee ingestemd beschermheer te zijn van de Deense Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen. Hij neemt de symbolische functie over van zijn in februari vorig jaar gestorven vader prins Henrik, die veertig jaar de beschermheer was van het ‘Ordenhistorisk Selskab’.

De Deense organisatie werd in 1966 opgericht met als doel de studie en kennisverwerving van ridderlijke orden te bevorderen. De organisatie verzamelt sinds 1977 ook koninklijke onderscheidingen en andere decoraties die zijn verkregen uit erfenissen, schenkingen of aankopen. De organisatie werkt samen met vergelijkbare organisaties in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en de Verenigde Staten.

De Deense prins Joachim verhuist deze zomer met zijn gezin naar Frankrijk. Het Deense hof verzekerde eerder al dat zijn verblijf in Frankrijk geen invloed heeft op zijn talrijke beschermheerschappen.