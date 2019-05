Als het ceremoniële hoofd van de Engelse voetbalbond FA staat prins William zaterdag weer op het ereterras van Wembley om de beker uit te reiken aan de winnaar van de FA Cup. Dat meldt Kensington Palace maandag op Twitter.

Vorig jaar moest de prins de Engelse voetbalfinale aan zich voorbij laten gaan. Hij had als getuige op de bruiloft van zijn broer Harry op 19 mei andere verplichtingen verderop in de stad. Het jaar daarvoor was hij wel van de partij om bekerwinnaar Arsenal te feliciteren met de overwinning op Chelsea.

William is een groot voetballiefhebber en is zelf fan van van Aston Villa uit Birmingham. Helaas voor hem werd zijn cluppie al in de derde ronde met 3-0 uitgeschakeld door Swansea City. De finale van de prestigieuze FA Cup wordt zaterdag om 18.00 uur gespeeld door Manchester City, dat afgelopen zondag landskampioen werd, en Watford, waar de Nederlander Daryl Janmaat speelt.