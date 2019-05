Prins Andrew kon dinsdag op een warm welkom rekenen in Zuid-Korea. De hertog van York werd in het dorpje Hahoe toegezongen door een groep kinderen. Op Twitter deelt hij een filmpje en bedankt hij voor het “prachtige muzikale optreden”.

Andrew volgt in de voetsporen van moeder Elizabeth, die het dorp twintig jaar geleden bezocht. Zij plantte destijds vanwege haar 73e verjaardag een boom. Andrew zag dinsdag dat deze flink is gegroeid in de afgelopen twintig jaar. Elizabeth liet via haar zoon weten dat ze zich toen erg welkom voelde in Hahoe. “Prins Philip en ik wensen jullie in de komende maanden en jaren veel voorspoed en geluk toe”, zei de hertog namens de koningin in een toespraak.

Andrew is ook woensdag nog in Zuid-Korea. Dan host hij het Pitch That Palace-evenement in Seoul. Het rondreizende platform, dat hij in 2014 heeft opgericht, geeft ondernemers in verschillende gebieden kans elkaar te ontmoeten voor nieuwe kansen.