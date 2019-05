Koningin Máxima is dinsdagochtend in het hoofdkantoor van de VN in Addis Abeba begonnen aan de eerste gesprekken over de financiële toegankelijkheid in Ethiopië. Later op de dag gaat ze op pad om te zien hoe maatregelen op dat gebied in de praktijk werken.

De koningin draagt heel uitzonderlijk bij een deel van het VN-werkbezoek een microfoontje, omdat ze wordt gevolgd door een extra cameraploeg van de NTR. Die wil later dit jaar een documentaire uitzenden over het VN-werk van Máxima.

De koningin is dit jaar precies tien jaar speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal voor de wereldwijde verbetering van de financiële toegankelijkheid.