Koningin Máxima heeft aan de vooravond van haar 48e verjaardag (vrijdag) een uitvoerige lofprijzing gekregen in de Spaanse kwaliteitskrant El País. Onder de kop ‘Máxima van Holland, de koningin die alles kan’ wordt uitvoerig stilgestaan bij de kwaliteiten van de koningin.

“De echtgenote van Willem van Oranje heeft gedanst, gezongen en de troon vertegenwoordigd met een opvallende stijl,die alleen zij er met succes vanaf kan brengen, dankzij de affectie die ze met haar sympathie heeft verworven”, aldus journaliste Isabel Ferrer. Ze verwijst naar het flamenco-dansen in Sevilla vorige week, maar ook naar het VN-werkbezoek aan Ethiopië deze week.

De koningin voelt zich thuis van Appingedam tot Addis Abeba, en is net zo geïnteresseerd in het openen van een kinderdagverblijf als in praten over toegang tot financiële diensten namens de Verenigde Naties. Haar garderobe, over het algemeen net zo kleurrijk als haar juwelen, is uitbundig, maar niet overdreven, meent El País. En ze past haar kleding aan de gelegenheid aan.

Vertegenwoordiging

Volgens de Spaanse krant is de koningin net als haar man losjes in de omgang en zeker geen ‘protocolfetisjist’. Formaliteiten moeten zo min mogelijk het werk in de weg zitten en met haar glimlach kan ze iedereen ontwapenen, al is die wel vergezeld door de ernst waarmee ze Nederland in het buitenland vertegenwoordigt.

Zeventien jaar geleden vroeg Willem-Alexander aan zijn moeder hem te vertrouwen toen hij met Máxima thuiskwam. Hij wist dat ze de juiste keuze was. “De tijd heeft hem gelijk gegeven”, aldus El País.