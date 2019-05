De Britse tennisser Andy Murray heeft donderdag in Buckingham Palace van prins Charles eindelijk zijn ridderslag gekregen. Koningin Elizabeth had de succesvolle tennisser al eind 2016 in haar New Year’s Honours benoemd tot ‘Knight bachelor’ in de Orde van het Britse Rijk, maar Murray had nog geen tijd gehad om de onderscheiding en bijbehorende tik met het zwaard in ontvangst te nemen.

Hij twijfelde destijds ook of hij de ‘bevordering’ – hij had eerder al een ander lintje gekregen – moest accepteren. Murray vreesde namelijk dat het te veel zou afleiden van zijn tennis. Op dat moment stond hij eerste op de wereldranglijst en had hij geen behoefte aan extra aandacht. Vrouw en moeder overtuigden hem echter om toch ‘ja’ te zeggen.

De Schot, die woensdag 32 jaar werd, kreeg zijn riddertitel voor zijn verdiensten voor tennis en liefdadigheid. Sir Andy Murray, zoals hij nu genoemd mag worden, was tweemaal winnaar van het tennistoernooi van Wimbledon en won tweemaal olympisch tennisgoud.

Eerder dit jaar kondigde hij aan na Wimbledon met tennis te zullen stoppen, mede vanwege aanhoudende blessures. Het is echter nog niet duidelijk of hij wel aan het toernooi kan deelnemen. Murray herstelt van een heupoperatie.