Prinses Viktória heeft uitgekeken naar het symposium van Save the Children dat donderdag in het Vredespaleis in Den Haag wordt gehouden. Aanleiding is het eeuwfeest van de kinderrechtenorganisatie, maar het gespreksonderwerp ‘Kinderen in oorlog’ geeft al aan dat er van feestgedruis geen sprake is.

De echtgenote van prins Jaime de Bourbon de Parme is nu vijf jaar beschermvrouw van de Nederlandse tak van het in 1919 in Engeland en inmiddels wereldwijd actieve Save the Children. “Ik ben heel dankbaar dat ik een bijdrage kan leveren en ik hoop dat dit nog een aantal jaren te blijven doen”, vertelde de prinses die vanwege het VN-werk van Jaime tegenwoordig met haar gezin in Genève woont.

Het werk voor kinderen sprak haar als jonge moeder zeer aan, en beroerde haar ook enorm. “Mijn dochter Zita was net geboren toen ik met dit werk begon. Je vergelijkt de situatie van je eigen kind met kinderen in conflictgebieden. Je wilt dat die kinderen ook veilig en goed kunnen leven.”

Viktória was enthousiast over de kinderoptocht donderdagmiddag, wanneer leerlingen van basisscholen in het Vredespaleis een petitie komen aanbieden voor hun leeftijdgenoten in conflictgebieden. “Kinderen voelen zich betrokken en willen hun stem laten horen. Dat zie je ook bij de discussie over het klimaat. Het is heel mooi dat die kinderen die optocht houden, niet alleen in Nederland maar ook bijvoorbeeld in Irak en Mali, en op Trafalgar Square in Londen waar het in 1919 voor Save the Children met een protestactie van een enkele vrouw allemaal is begonnen.”