Het eeuwfeest van Save the Children is geen reden tot feest. Dat zegt prinses Viktória de Bourbon de Parme, beschermvrouw van de Nederlandse tak van de internationale kinderrechtenorganisatie. Save the Children houdt donderdag ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan een symposium in het Vredespaleis in Den Haag.

“Het is droevig dat honderd jaar na de oprichting Save the Children nog steeds nodig is. Dat in de hele wereld miljoenen kinderen worden bedreigd. Alleen in conflictgebieden zijn dat er al 420 miljoen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van twintig jaar geleden”, aldus de prinses voorafgaand aan het symposium ‘Kinderen in oorlog’ gehouden over de positie van kinderen die opgroeien in conflictgebieden.

Naast prinses Viktória spreken onder anderen Michelle Bachelet, de VN-hoge commissaris voor mensenrechten, en Fatou Bensouda, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof. Dat er meer kinderen slachtoffer zijn, komt onder meer omdat oorlogen langer duren en er meer wordt gevochten in dichtbevolkte gebieden. Veel slachtoffers zijn er in landen als Afghanistan, Syrië, Jemen, Zuid-Soedan en Irak. “Landen waar al heel lang steeds weer wordt gevochten.”

Actie nodig

In haar openingstoespraak gaf Viktória aan waarom urgent actie nodig is. “Er zijn meer kinderen met onvoorstelbare mentale en fysieke trauma’s, meer kinderen met honger, meer kinderen zijn slachtoffer van vermijdbare ziekten, meer kinderen gaan niet naar school, meer kinderen lopen het risico op seksueel geweld en rekrutering door gewapende groepen, en meer kinderen zitten ingesloten aan de frontlinie zonder toegang tot humanitaire hulp.”

Om de positie van kinderen in conflictgebieden te verbeteren en te beschermen moeten drie stappen zeker worden genomen, aldus prinses Viktória. Scholen en ziekenhuizen mogen geen doelwit zijn, er moet gerechtigheid komen in de vorm van berechting van degenen die bestaande regels voor de bescherming van kinderen overtreden, en er moet praktische hulp worden geboden. “Het gaat daarbij vaak om psychologische hulp. Veel kinderen houden een blijvend trauma over aan hetgeen ze hebben meegemaakt.”

Tegelijk met het symposium wordt in Den Haag ook een optocht gehouden van het Malieveld naar het Vredespaleis. Daaraan wordt deelgenomen door leerlingen van basisscholen die aandacht willen vragen voor leeftijdsgenoten in conflictgebieden. Ze bieden de prinses een petitie aan waarin wordt opgeroepen het internationaal recht voor kinderen wereldwijd na te leven. Soortgelijke oprichten vinden ook elders in de wereld plaats.