Prinses Beatrix heeft vrijdagochtend de molen Hermien in Harreveld bezocht. De prinses, beschermvrouwe van de Vereniging De Hollandsche Molen, woont de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het rijksmonument in de Achterhoek bij.

Prinses Beatrix kreeg tijdens haar bezoek een rondleiding. Vrijwilligers vertelden over hoe de korenmolen werkt en over het molenaarsambacht.

Ook werd de prinses bijgepraat over de pas afgeronde restauratie. In de herfst van 2013 ging het restauratieproject ‘Twee eeuwen in weer en wind’ van molen Hermien van start. Bij dit project zijn onder meer de schaliënbedekking op de achtkantige molenromp en de kap vervangen.