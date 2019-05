Koningin Máxima wordt vrijdag 48 jaar. Veel tijd om een feestje voor te bereiden heeft ze de afgelopen dagen niet gehad, met reizen naar Spanje en Ethiopië. Ze bekende voor vertrek uit Addis Abeba zich nog niet met de verjaardag bezig te hebben gehouden. Eerst maar eens naar huis en dan zou ze wel verder zien, aldus Máxima woensdag.

Uit de agenda van het koninklijk huis blijkt dat de koningin op haar verjaardag ‘gewoon’ aan het werk is. Zij en haar man, koning Willem-Alexander zijn op vrijdagmiddag aanwezig bij de viering van ‘honderd jaar Algemeen Kiesrecht’ in Den Haag. De Tweede Kamer staat daarbij het hele jaar stil. In 1917 kregen alle mannen in Nederland actief kiesrecht, in 1919 kregen ook vrouwen dit recht.

De koningin kreeg de afgelopen dagen van verschillende kanten lof toegezwaaid voor haar professionaliteit, inzet en voor haar dossierkennis. In september is ze tien jaar actief als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties, maar aan stoppen wordt niet gedacht. Er is nog veel werk te verzetten en de volgende landenreizen worden al weer in de verf gezet.

Ze krijgt naar eigen zeggen “veel energie” van de resultaten die wereldwijd worden geboekt bij het verbeteren van toegankelijkheid tot financiële diensten. Ze leeft op bij veldbezoeken en het contact met “echte mensen”. Het bijbehorende, niet zo leuke vergadercircuit in vochtige of hete zaaltjes in hotels of ministeries neemt ze voor lief.

Broodje onderweg

Máxima kiest voor bliksembezoeken, waarmee ze gastlanden versteld doet staan. Zo informeerden de Jordaanse autoriteiten dit voorjaar of het niet wat rustiger kon, en of er niet een culturele avond moest worden ingelast. In Ethiopië eerder deze week was er verbazing over het overslaan van de lunch. De koningin wil zoveel mogelijk doen in zo kort mogelijke tijd, en kiest dus liever voor een broodje onderweg.

De korte bezoeken beargumenteert ze ook met de wens niet teveel tijd buiten Nederland door te brengen. Daar is haar gezin en daarnaast een breed scala aan werkzaamheden. Máxima ging donderdag bij terugkeer uit Afrika nog net niet rechtstreeks van het vliegveld naar Amsterdam voor de opening van de scheepswerf van Feadship. Maar er zaten slechts een paar uur tussen. Het is die werkdrift die de Spaanse krant El País deze week deed schrijven over “Máxima, de koningin die alles kan.”