Dik anderhalve week na de geboorte van zijn vierde kleinkind heeft ook prins Charles kennisgemaakt met Archie. De prins van Wales ging donderdagavond langs bij zijn zoon prins Harry en diens vrouw Meghan, melden diverse Britse media.

Of ook Camilla, Charles’ echtgenote, de kleine Archie heeft ontmoet, is niet bekend. De ontmoeting vond plaats in Frogmore Cottage, waar Harry en Meghan een paar weken voor de geboorte van hun eerste kind hun intrek namen. Dinsdagavond zochten prins William en diens vrouw Catherine de jonge ouders op om kennis te maken met Archie.

Koningin Elizabeth en haar man prins Philip bekeken Archie vorige week al. Het kereltje, dat op maandag 6 mei ter wereld kwam, werd toen hij twee dagen oud was voorgesteld aan zijn overgrootmoeder. Vlak voor die ontmoeting stelden Harry en Meghan hun zoon voor aan de wereld.