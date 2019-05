Het Noorse hof gaat praten met prinses Märtha Louise over het gebruik van haar titel bij commerciële activiteiten. Dat heeft een paleiswoordvoerder laten weten aan de krant Aftenposten. Aanleiding is de discussie die is ontstaan over onder meer haar tournee met haar nieuwe vriend Durek Verrett, die in de markt is gezet als een ontmoeting met ‘De prinses en de sjamaan’.

Het paleis hechtte er wel aan te zeggen dat prinses Märtha Louise in 2002, toen ze trouwde met de schrijver Ari Behn, al enige afstand had genomen tot het koninklijk huis teneinde eigen werkzaamheden te kunnen ontplooien. Vanaf haar huwelijk was ze niet langer ‘koninklijke hoogheid’ maar simpel ‘hoogheid’ en ondernam ze nog maar enkele koninklijke taken. “Ze beslist zelf over haar zakelijke activiteiten”.

De pijn zit in Noorwegen overigens niet alleen in de combinatie van ‘prinses’ en commerciële activiteiten, maar ook in de aard van de werkzaamheden van Märtha Louise. Die bevinden zich op het altijd omstreden en schimmige gebied van spiritualiteit, conversatie met engelen en alternatieve geneeswijzen. “Ik ben de eerste die dit doet en heb een uitdagend werkgebied gekozen”, verdedigde de prinses zich donderdag in een televisieshow.

De controverse en het kritisch beschouwen van ‘sjamaan’ Durek Verrett heeft er in Stavanger al toe geleid dat de St Petrikerk niet voor de op 20 mei geplande bijeenkomst mag worden gebruikt. Bisschop Anne Lise Ådnøy heeft haar toestemming ingetrokken.