Als het ceremoniële hoofd van de Engelse voetbalbond FA heeft prins William zaterdag de Engelse FA Cup op het ereterras uitgereikt. De hertog van Cambridge overhandigde de beker aan Vincent Kompany, de Belgische aanvoerder van Manchester City. Zijn team won de in de finale met maar liefst 6-0 van Watford.

Voor het duel was William al op het veld te zien. Hij werd voorgesteld aan de spelers. Dat is een traditie voor aanvang van de finale om de FA Cup. Na het duel deelde de prins medailles uit aan zowel de winnaars als de verliezers.

Vorig jaar moest William de Engelse voetbalfinale aan zich voorbij laten gaan vanwege de bruiloft van zijn broer Harry, van wie hij getuige was. Het jaar daarvoor was hij wel van de partij om de bokaal aan Arsenal te overhandigen.

De prins is een groot voetballiefhebber en is fan van Aston Villa uit Birmingham. Die club werd echter al in de derde ronde van de FA Cup uitgeschakeld door Swansea City. Maar mogelijk heeft de royal nog wel wat te vieren binnenkort. Aston Villa kan nog promoveren naar de Premier League, de hoogste voetbaldivisie in Engeland.