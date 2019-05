Dit wist je nog niet over de Belgische koningin

In haar vorige leven had jonkvrouw Mathilde d’Udekem d’Acoz een praktijk als logopediste. Kort na haar huwelijk met Filip in 1999 is ze ook afgestudeerd als psychologe.

Ondanks haar koninklijke status is Mathilde ook maar een doodnormale moeder die moet multitasken om de hobby’s van de kinderen geregeld te krijgen. Alle vier zijn ze ingeschreven bij een jeugdbeweging, waar ze een dag per week activiteiten hebben. Elisabeth volgt daarnaast ballet, net zoals jongere zus Eléonore, en ze zingt in het schoolkoor. Gabriël beoefent hockey in clubverband. Filip en Mathilde gaan geregeld hun nageslacht aanmoedigen bij concerten en wedstrijden.

Mathilde speelt piano op de Steinway van koningin Elisabeth, de vrouw van koning Albert I. Haar kinderen zijn ook muzikaal aangelegd en spelen allen een instrument: Elisabeth en Gabriël piano, Emmanuel blokfluit en Eléonore viool.

Koning Filip en koningin Mathilde hebben een eigen kok. Die belt de bestelling van vlees door naar de slager en een chauffeur van het Paleis gaat het pakket afhalen. Filip en Mathilde eten ‘niet anders dan u en ik’, aldus de slager. ‘Ze zijn gek op vlees en charcuterie.’

Mathilde volgt een sobere, gezonde levensstijl. Ze sport dagelijks: fietsen, tennissen en zwemmen. In de koninklijke serres in Laken bevindt zich zelfs een tropisch zwembad.

Als ze thuiskomt in Laken na een lange werkdag, gooit Mathilde haar hoge hakken aan de kant en kiest ze comfortabele schoenen. Ze is al gespot met All Stars.

Mathilde eet verstandig. Ze krijgt liever een frisse salade voorgeschoteld dan een vettige maaltijd met frieten.

Af en toe zondigt Mathilde wel. Haar guilty pleasure: chocolade. ‘Iedereen lust dat toch? België heeft de beste chocolade ter wereld. Daar kunnen we dus maar beter van genieten. Met mate.’ Onder meer Leonidas, Neuhaus en Godiva zijn gebrevetteerde hofleveranciers.

Mathilde houdt vooral van warme kleuren. Dat is te merken in haar garderobe, ze draagt vaak geel, rood en blauw.

Als kind was Mathilde dol op strips. Leuk detail: als ze in het buitenland naar scholen of kinderziekenhuizen gaat, neemt ze vaak verhalen van Kuifje mee als verrassing.

Filip en Mathilde gaan geregeld op reis, naar pakweg Italië, Cyprus en India. Maar hun favoriete plek is toch Île d’Yeu, een Frans eiland. Ze gaan er elke zomervakantie heen, na de nationale feestdag van 21 juli. Ze gaan er gewoon naar de bakker en de winkel (wat in België moeilijker is), ze zeilen en fietsen en ’s zondags gaan ze naar de kerk. Het gezin boekt ook geregeld een vakantie in de Alpen; ze zijn fervente bergklimmers.

Mathilde houdt haar make-up sober. Ze kiest ook nooit felle kleuren op haar nagels, ze gebruikt huidkleurige nagellak.