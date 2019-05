Prins Harry en vrouw Meghan hebben ter gelegenheid van hun trouwdag een uniek kijkje achter de schermen van hun grote dag gegeven. De hertog en hertogin van Sussex deelden via Instagram tot nu toe onbekende beelden van hun bruiloft, zondag precies één jaar geleden.

Te zien is hoe eerst Harry en vervolgens Meghan een handtekening zet onder de trouwakte. Dat gebeurde een jaar geleden buiten het zicht van de camera’s in St George’s Chapel. Ook is te zien hoe Harry zich voorbereidde op zijn trouwdag. Op één van de foto’s die in een compilatievideo zitten loopt Harry met zijn oudere broer en getuige prins William de trap af. Op een ander kiekje gaat Harry al liftend onderweg naar St George’s Chapel.

“We hopen dat jullie het leuk vinden deze momenten opnieuw te beleven met een paar foto’s van achter de schermen”, schreven Harry en Meghan bij de kiekjes. Ook bedankten de Sussexes voor “alle liefde en steun” die ze “van zovelen over de hele wereld” hebben ontvangen. “Jullie maakten deze dag nog zinvoller.”

Harry en Meghan trouwden op 19 mei 2018 in de kapel van Windsor Castle. Sinds vorige maand wonen de hertog en hertogin van Sussex ook in Windsor, in Frogmore Cottage. Op 6 mei kwam hun eerste kind, zoon Archie, ter wereld.