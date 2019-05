Het is feest voor Harry en Meghan. Het is zondag precies een jaar geleden dat de hertog en hertogin van Sussex elkaar het jawoord gaven in de St. George’s Chapel van Windsor Castle.

In het bijzijn van zeshonderd genodigden stapten Harry en Meghan op 19 mei 2018 in het huwelijksbootje. Naast leden van het Britse koningshuis waren ook veel Amerikaanse sterren naar Windsor afgereisd. Zo zaten onder anderen Oprah Winfrey, George Clooney en Serena Williams in de zaal. Daarnaast was ook de gehele cast van Suits, de tv-serie waarin Meghan speelde, aanwezig. Voor prins Harry zei de Amerikaanse haar acteercarrière vaarwel.

De trouwerij was destijds geen doorsnee aangelegenheid. Harry en Meghan zetten een andere toon dan royals die hen voorgingen. Zo zette de hertogin een feministisch statement door het eerste gedeelte in St. George’s Chapel alleen te lopen en nodigden ze met Michael Curry een zwarte bisschop uit die vurig preekte over de liefde.

Brits

De 37-jarige Amerikaanse is door het huwelijk officieel lid van het Britse koninklijk huis. Een paar uur voordat de 34-jarige prins zijn jawoord gaf, maakte koningin Elizabeth zijn nieuwe titels. Harry werd hertog van Sussex, graaf van Dumbarton en baron Kilkeel. Meghan mag de bijbehorende vrouwelijke titels voeren.

Het stel is sinds 2016 samen nadat ze werden gekoppeld door een gezamenlijke vriendin. In september 2017 maakten de twee hun officiële debuut als koppel bij de Invictus Games in Toronto, waar Meghan destijds woonde in verband met de opnames van Suits. Twee maanden later werd de verloving aangekondigd. Al snel na de bruiloft begonnen de geruchten over een baby, in oktober werd bekend dat de Sussexes inderdaad een kindje verwachtten. Zoon Archie zag op maandag 6 mei het levenslicht in Londen.