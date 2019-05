Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken zijn op bezoek in Seoul. Het kroonprinselijk paar blijft drie dagen in Zuid-Korea. Het doel van het koninklijke bezoek is om de samenwerking tussen Deense en Zuid-Koreaanse bedrijven te bevorderen.

Samen met Deense bedrijven nemen ze deel aan zakelijke bijeenkomsten, seminars en bedrijfsbezoeken waarbij duurzame energie, stedelijke ontwikkeling, gezondheids- en welzijnstechnologie, maar ook voeding en lifestyle centraal staan.

De kroonprins en kroonprinses werden op hun eerste dag ontvangen door president Moon Jae-in en zijn vrouw Kim Jung-sook in het presidentieel paleis Cheong Wa Dae, het Blauwe Huis. Maandagmiddag bezoeken ze de gedemilitariseerde zone die de zwaar bewaakte grens vormt met het communistische Noord-Korea. Maandavond dineren Frederik en Mary met de Zuid-Koreaanse premier Lee Nak-yon.