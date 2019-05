Koning Willem-Alexander en koningin Máxima konden maandagmiddag op het Oostzeestrand van Warnemünde geheel in hun rol blijven. De strandstoelen stonden weliswaar klaar maar het weer nodigde niet uit tot een lang verblijf op het witte strand. En de markante vuurtoren van de Duitse kustplaats was door de zeemist niet te zien.

Het was in Warnemünde 9 graden kouder dan het 100 kilometer verderop gelegen Schwerin, waar het koningspaar eerder op de dag het werkbezoek aan de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern was begonnen.

In de populaire badplaats bezochten Willem-Alexander en Máxima het vooraanstaande Leibnitz Instituut voor Oostzee-onderzoek (IOW), dat zich onder meer richt op de vervuiling van de kust en zee door macro- en microplastic. Dat was ook de reden voor het uitstapje naar het ertegenover gelegen strand, waar scholieren vertelden over hun onderwijsprogramma waarbij ze plastic verzamelen langs de Oostzeekust. Probleem is onder meer dat het microplastic niet kan worden ingezameld.

Intentieverklaring

In het instituut werd onder toeziend oog van het koningspaar en deelstaatpremier Manuela Schwesig een intentieverklaring getekend voor meer samenwerking op het gebied van klimaatbestendig kunstbeschermingsbeleid tussen IOW, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, de NWO en het Forschungszentrum Jülich. Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Instrastructuur en Waterstaat) hield een oogje in het zeil.

De eerste dag van het bezoek wordt afgesloten met een handelsdiner in het Kurhaus van Warnemünde.