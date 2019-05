Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen maandag aan het begin van de middag hun werkbezoek aan de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in de hoofdstad Schwerin. Daar worden ze bij de Staatskanselarij ontvangen door minister-president Manuela Schwesig.

Na een kort onderhoud neemt de deelstaatpremier haar gasten mee naar het imposante Schloss Schwerin, de vroegere residentie van de hertogen van Mecklenburg-Schwerin. Het paleis doet tegenwoordig dienst als museum en zetel van de Landtag, het deelstaatparlement. Maar hier woonde tot ongeveer honderd jaar geleden ook de familie van Willem-Alexanders overgrootvader prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina.

In het slot krijgt het Nederlandse bezoek een lunch aangeboden en bij de Orangerie is een fotomoment gepland. Voor de historische familieband is echter slechts in het voorbijgaan enige aandacht. Het koningspaar loopt op weg naar de plenaire zaal van het Mecklenburgse parlement door de galerij met portretten van voorvaders en de Troonzaal van het in 1918 afgezette vorstenhuis Mecklenburg-Schwerin.

Drie dagen

Daarna is het oponthoud in Schwerin al weer voorbij en gaat het gezelschap naar havenstad Warnemünde voor een bezoek aan het Leibnitz Instituut voor Oostzee-onderzoek en het project Plastic School.

Het werkbezoek aan Duitsland duurt drie dagen en voert het koningspaar ook naar de deelstaat Brandenburg. Sinds zijn aantreden in 2013 heeft koning Willem-Alexander wanneer deze reis is afgesloten vijftien van de zestien Länder bezocht. Alleen Berlijn, zelf ook een zelfstandige deelstaat, is dan nog over.