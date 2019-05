Prins Charles plant boom in Ierland

Prins Charles heeft maandag laten zien dat hij behoorlijk groene vingers heeft. De Brit plantte een boom bij de Powerscourt House and Gardens in het Ierse Enniskerry.

Charles, die tijdens zijn bezoek werd bijgestaan door echtgenote Camilla, vertelde dat de rode mammoetboom hoogstwaarschijnlijk later gaat verhuizen. Wel zei hij dat hij hoopt later langs te gaan bij ‘zijn’ boom.

Het koppel was maandag ook te vinden in drie scholen en bij slachtoffers van huiselijk geweld. Ook dinsdag zijn Charles en Camilla in Ierland.