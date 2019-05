Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in Postdam een “schoolvoorbeeld” gezien van Europese militaire samenwerking. Dat zei een enthousiaste minister Ank Bijleveld van Defensie dinsdagmiddag in de Henning von Tresckowkazerne in Potsdam, na afloop van het koninklijk bezoek aan het Einsatzführungskommando.

Bij veel internationale missies trekken Nederland en Duitsland samen op, zoals in Afghanistan en Litouwen. Eerder dinsdag had ze met haar eveneens in Potsdam aanwezige Duitse collega Ursula von der Leyen nieuwe afspraken gemaakt, onder meer over cyber, special forces, informatie-uitwisseling en verdieping van de bestaande relatie. “Dat kun je alleen doen als je elkaar helemaal vertrouwt.”

Het was goed, aldus de bewindsvrouw, om de schijnwerpers te zetten op die samenwerking en daar zorgde de aanwezigheid van het koningspaar voor. “We moeten laten zien hoe belangrijk de Nederlands-Duitse samenwerking voor Europa is. Wij hebben daarin samen de verst gaande stappen gezet. Maar niet iedereen weet dat, dan is zo’n bezoek heel goed.”

Videogesprek

Jammer genoeg kon het geplande live videogesprek met militairen in het noorden van Afghanistan, die deel uitmaken van het Training Advise Assist Command North (TAAC-N), niet doorgaan. De verbinding werkte namelijk niet.

Het koningspaar sprak eerder op de middag in Nauen over de toekomst van de landbouw, problemen rond de opvolging, landbouwsubsidies, het inzetten van moderne technologie en het enthousiast krijgen van jongeren voor het voorzetten van bedrijven.