Koning Willem-Alexander opent woensdag 26 juni de groene waterstofinstallatie Hystock van Gasunie in het Groningse Veendam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

Tijdens de opening van de installatie gaan organisaties uit het internationale bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen met elkaar in gesprek over de benodigde stappen om tot een echt duurzame economie te komen. De koning krijgt tijdens zijn bezoek verschillende waterstoftoepassingen te zien.

In Hystock wordt duurzame stroom omgezet in groene waterstof. Het is de eerste instelling die dit proces op serieuze schaal kan toepassen. Het doel van Gasunie is dat het waterstof in de toekomst opgeslagen kan worden zodat het gebruikt kan worden als duurzame energiebron.