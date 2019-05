Koningin Elizabeth heeft zich dinsdag kostelijk vermaakt tijdens haar feest in de tuin van Buckingham Palace. Op foto’s is te zien hoe de Britse vorstin, met zonnebril, glimlachend een praatje maakt met een paar van haar achtduizend gasten.

Elizabeth was blij dat het lekker weer was. “Je hoopt toch dat de zon schijnt wanneer je achtduizend mensen uitnodigt voor een kopje thee in je tuin. Dat kan je een beetje zorgen baren”, zou ze gezegd hebben volgens Britse media.

De koningin werd ook vergezeld door een aantal familieleden. Zo kwamen onder anderen prins William en zijn vrouw Catherine, prins Andrew en prins Edward op de thee.

Jaarlijks geeft Elizabeth drie tuinfeesten op Buckingham Palace waarmee ze de genodigden, vaak betrokken bij liefdadigheidsorganisaties, wil bedanken voor hun inzet. Dit was het tweede feest van het jaar, het derde vindt volgende week woensdag plaats. Ook een tuinfeest bij The Palace of Holyroodhouse in Schotland behoort tot de traditie, daar wordt dit jaar op 3 juli thee gedronken.