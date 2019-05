Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagmiddag bij Duitslands grootste veldstenen schuur ‘Die Scheune’ in Bollewick afscheid genomen van minister-president Manuela Schwesig van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. “Het zou ons verheugen als u weer terugkomt”, zei de premier die het Nederlandse koningspaar sinds maandag te gast had.

Koning en koningin zetten hun werkbezoek aan Duitsland later op de middag voort in Nauen, waar de minister-president van Brandenburg op hen wacht voor een bijeenkomst over de toekomst van de landbouw. Op de te bezoeken Agro-Farm staat verduurzaming van de landbouw centraal.

De laatste twee programma-onderdelen in de deelstaat Mecklenburg betroffen de megascheepswerf van MV Wetten in Rostock, wereldleider bij de bouw van cruiseschepen, en de tot cultureel en marktcentrum omgebouwde 125 meter lange schuur in Bollewick. Daar leerde het koningspaar hoe in Mecklenburg en Brandenburg wordt omgegaan met het probleem van krimpregio’s en welke programma’s daarvoor bestaan. De opgedane kennis kan weer in Nederland worden gebruikt.