Lange dag koningspaar in Duitsland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag op de tweede dag van het werkbezoek aan Duitsland een lange dag voor de boeg. Ze beginnen in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern op de werf van MV Werften, waar cruiseschepen worden gebouwd, en eindigen met een literair diner in Potsdam, de aan Berlijn grenzende hoofdstad van de deelstaat Brandenburg.

Tussendoor wordt er bij twee verschillende haltes onderweg aandacht besteed aan de ontvolking van het platteland en wat Mecklenburg daar met succes aan doet, en is er in Nauen een bijeenkomst over de toekomst van de landbouw.

In Potsdam staat een uitstapje naar de Henning von Tresckowkazerne op het programma. Daar is het Einsatzführungskommando van de Bundeswehr gevestigd en gaat het onder meer over de gezamenlijke missies die Nederland en Duitsland in internationaal verband ondernemen.

Er wordt een live-verbinding gelegd met Afghanistan, waar Nederlanders en Duitsers in Mazar-e-Sharif samenwerken en het koningspaar gaan vertellen over hun ervaringen. De Duitse en Nederlandse ministers van Defensie, Ursula von der Leyen en Ank Bijleveld, sluiten zich daar even bij het bezoek aan.