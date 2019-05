Kroonprinses Mary van Denemarken heeft dinsdag in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul een tentoonstelling geopend over de Deense schrijver en dichter Hans Christian Andersen, die bekend is om zijn sprookjes. Bij de opening waren veel Zuid-Koreaanse kinderen aanwezig.

De tentoonstelling behandelt het levensverhaal van de Deense auteur, die in 1805 werd geboren en opgroeide in Odense. Daar bevindt zich ook het Hans Christian Andersen Museum. De expositie in het geschiedenismuseum van Seoul behandelt ook zijn verhuizing naar Kopenhagen en het leven van de auteur in de Deense hoofdstad.

Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken zijn drie dagen in Zuid-Korea. Het doel van het koninklijke bezoek is de samenwerking tussen Deense en Zuid-Koreaanse bedrijven te bevorderen. De burgemeester van Seoul riep het paar dinsdag op de tweede dag van hun bezoek uit tot ereburgers van de Zuid-Koreaanse hoofdstad.