Koning Willem-Alexander vond het bezoek dinsdag aan de Henning von Tresckowkazerne “indrukwekkend”. Dat zei hij woensdag in zijn toespraak bij de lunch die minister-president Dietmar Woidke van Brandenburg hem aanbood in de Jaspis Saal van Neue Kammern van Schloss Sanssouci.

“De zorg voor onze veiligheid is bij uitstek een gedeelde verantwoordelijkheid geworden. Er zijn zoveel gebieden waar Duitsland en Nederland samen actief zijn of zijn geweest: Afghanistan, Irak, Mali, de Hoorn van Afrika, Turkije, Litouwen. Onze strijdkrachten opereren steeds meer als één team en vullen elkaar uitstekend aan. Het is een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking”, zei Willem-Alexander.

Hij bezocht in de kazerne, in aanwezigheid van minister Ank Bijleveld (Defensie), het Einsatzführungskommando van de Bundeswehr. Daar werd de samenwerking van beide strijdkrachten uitgelicht. “Een schoolvoorbeeld van samenwerking”, noemde Bijleveld het. Ze was blij dat het koningspaar daar tijdens het werkbezoek aan Brandenburg aandacht aan besteedde.

Veilig voelen

De koning verbond de samenwerking in zijn rede ook aan de bescherming van de vrijheid. “De vrijheid die ons aan het hart gaat, spreekt niet vanzelf. Dat weten de oudere generaties in deze deelstaat uit eigen ervaring. Vrij zijn is méér dan het recht om eigen keuzes te maken. Het betekent ook: je veilig voelen. Perspectief hebben op een goede toekomst. De kans krijgen om je te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. Voor al die aspecten van vrijheid hebben we elkaar nodig.”

Premier Woidke was blij dat Nederland zich zo inzette voor vrijheid en gerechtigheid. Hij voegde er aan toe dat dit ook meetelde voor de Europese Unie en de Europese verkiezingen van deze week. Brandenburg kon in de relatie met Polen leren van hoe Nederland en Duitsland in de grensregio samenwerkten, aldus Woidke. “In de grensregio’s is Europa merkbaar. Gezamenlijke problemen kunnen we alleen gezamenlijk oplossen.”