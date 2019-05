Koning Willem-Alexander kijkt er naar uit zijn rondgang langs alle Duitse deelstaten in de ,,nabije toekomst” af te sluiten in Berlijn. Dat is van de zestien deelstaten de enige die nog geen koninklijk werkbezoek heeft gehad. De afgelopen drie dagen waren Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg de veertiende en vijftiende deelstaat die het koningspaar heeft bezocht.

De reeks van jaarlijkse bezoeken aan steeds weer een ander deel van Duitsland begon in 2013 weliswaar in Berlijn, maar toen ging het om een kort kennismakingsbezoek. Het koningspaar ging langs bij bondspresident en bondskanselier, ter inleiding op het op dezelfde dag nog beginnende eerste werkbezoek aan de nauw aan de geschiedenis van de Oranjes verbonden deelstaat Hessen. Aansluitend gingen de destijds kersverse koning en koningin ook naar Baden-Württemberg.

Het bezoek aan de twee deelstaten, dat vergezeld ging door een handelsmissie, was al voor de troonswisseling in de steigers gezet. Het vormde de opmaat voor een in Duitsland zeer gewaardeerde vervolgreeks die het koningspaar inmiddels in alle uithoeken van het uitgestrekte buurland heeft gebracht. Steeds reisden Nederlandse bedrijven in het kielzog mee en steeds benadrukte de koning het belang van samenwerking met Duitsland.

Terugkeer

,,Gezamenlijke problemen moeten we samen oplossen”, zei hij woensdag in Schloss Sanssouci voor vertrek uit Potsdam. Beide landen kunnen ook ,,heel veel van elkaar leren”, zoals het afgelopen bezoek weer had aangetoond. Klimaatverandring, innovatie, energietransitie, militaire samenwerking, het oplossen van de problemen in krimpgebieden en in de landbouw, scheepsbouw en kustvervuiling- en bescherming waren alle aan de orde gekomen. ,,Daarom is het ook zo belangrijk deze reis te maken”, aldus Willem-Alexander. ,,We zijn in Berlijn begonnen en eindigen weer in Berlijn”, keek hij alvast vooruit zonder details prijs te geven. Koningin Máxima zei het bijzonder te vinden om weer terug te gaan naar de Duitse hoofdstad.

De verwachting is dat Berlijn wordt meegenomen in het kader van een staatsbezoek aan de Bondsrepubliek, als bekroning van de rondgang.