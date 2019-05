Koningin Elizabeth heeft zich woensdag laten bijpraten over de laatste moderne technieken in de supermarkt. Geïntrigeerd luisterde ze in een pop-upstore van supermarkt Sainsbury’s in Londen hoe selfservicekassa’s werken.

De Queen hoorde dat klanten tegenwoordig met hun mobieltje producten kunnen scannen, waarna er eenvoudig kan worden afgerekend met een app en zonder hulp van een kassamedewerker. “Kan je dan niet valsspelen?”, vroeg Elizabeth vervolgens met een lach op haar gezicht. “Het is een interessant systeem”, vond ze, helemaal vanwege de tijdwinst. “Ik kan mij voorstellen dat iedereen het fijn vindt. Iedereen wil opschieten.”

Elizabeth werd ook meegenomen door de geschiedenis van Sainsbury’s, die dit jaar zijn 150e verjaardag viert. De pop-upstore ziet er voor de gelegenheid ook uit als het eerste winkeltje, dat zijn deuren in 1869 opende.

Voor de koningin was het een bijzonder bezoek. Het was de eerste keer sinds 2016 dat ze weer een supermarkt bezocht, toen samen met zoon Charles.