Prinses Margriet is volgende maand aanwezig bij de internationale conferentie over antimicrobiële resistentie (AMR) in Noordwijk. Daar houdt zij een toespraak.

AMR is de verzamelterm voor resistentie bij micro-organismen zoals bacteriën en parasieten tegen medicatie. De bijeenkomst in Noordwijk wordt georganiseerd in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie voor Diergezondheid (OIE).

Ons land is gastheer van het evenement. Daarom zitten minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en minister Carola Schouten van Landbouw de conferentie voor. Dit doen zij samen met de Indonesische minister van Gezondheid Nila Moeloek.

Doel van de conferentie is om de uitvoering van het wereldwijde actieplan dat in 2015 werd aangenomen om AMR aan te pakken, tegen het licht te houden en te versnellen. Tijdens het congres worden landen die voorop lopen in de bestrijding samengebracht met landen die hierbij ondersteuning nodig hebben. Hierdoor kunnen zij met elkaar op zoek naar duurzame oplossingen.