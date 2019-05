Koning Willem-Alexander opent op vrijdag 28 juni een nieuwe tentoonstelling in het Koninklijk Paleis Amsterdam. In ‘Universum van Amsterdam. Schatten uit de Gouden Eeuw van de cartografie’ staan de vloerkaarten in de Burgerzaal van het paleis en in Amsterdam gemaakte kaarten en atlassen uit de zeventiende en achttiende eeuw centraal.

Willem-Alexander kan na de opening onder meer één van de grootste boeken ter wereld bewonderen. Voor de gelegenheid leende de Staatsbibliothek zu Berlin namelijk de Atlas van de Grote Keurvorst van Brandenburg uit. Het gevaarte weegt 125 kilo en meet geopend 1,7 bij 2,2 meter.

De grootste kaarten ter wereld zijn overigens in het marmer ingelegd in de vloer van de Burgerzaal. Architect Jacob van Campen ontwierp het voormalige stadhuis van Amsterdam als universum in het klein. De kaarten waren daarvan een essentieel onderdeel. Amsterdam was in de Gouden Eeuw het centrum voor cartografie. Internationaal befaamde cartografen werkten in de directe omgeving van het stadhuis.

De tentoonstelling is van 29 juni tot en met 22 september 2019 te zien.