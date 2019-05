Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia hebben donderdag een bezoekje gebracht aan musea in Dublin. Het Zweedse koningspaar ging naar het National Museum en het Science Museum.

Het koppel, dat in Ierland is voor een driedaags bezoek, had donderdag een volle agenda. Zo woonden Carl Gustaf en Silvia een seminar bij over gezondheidszorg, bezochten ze een lezing in de bibliotheek en ontmoetten ze verschillende ministers en premier Leo Varadkar. De dag werd afgesloten met een diner met president Michael D. Higgins.

Voor vrijdag staan nog een seminar over digitale infrastructuur en een bezoek aan het Marine Institute op de planning. In de avond vertrekt het paar weer uit Ierland.