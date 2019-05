Prins Harry en Meghan, Hertogin van Sussex hebben gewacht met het bekendmaken van de naam tot hun zoontje zijn overgrootmoeder koningin Elizabeth had ontmoet. Een uur nadat onze family-editie naar de drukker was gegaan, vond dat bijzondere moment plaats. De foto, waarop ook de moeder van Meghan te zien is, vind ik vertederend. Het lijkt alsof koningin Elizabeth staat te popelen om haar achtste achterkleinkind ook even vast te mogen houden. Ik was ervan overtuigd dat Meghan en Harry voor een klassieke naam zouden gaan. James stond het hoogst in de ranking, maar op de redactie scoorden Victor (naar Victoria), Oliver en Arthur ook hoog. Al dachten we dat Arthur misschien té Brits is voor de Amerikaanse Meghan. Ik hou van klassieke namen en ik hou van vernoemingen. Ik had, wanneer ik als jongen was geboren, vermoedelijk Philippe Henri geheten. Een naam die al eeuwenlang gegeven wordt aan de eerste zoon in mijn stamboom. Het werd Justine, met daarnaast namen die uit mijn beide families komen.

De Britse stamboom telt zo veel namen dat er best wat te kiezen viel. Maar het zoontje van Meghan en Harry heet Archie Harrison (betekent: ‘son of Harry’) Mountbatten-Windsor. Het is hun goed recht welke naam dan ook te kiezen voor hun kind. En toch… Archie! Mijn eerste associatie was met de televisieserie All in the family uit de jaren 70, met de mopperende, discriminerende, maar stiekem ook innemende Archie Bunker als hoofdpersoon. Maar ik laat die gedachte los. Archie is natuurlijk een afgeleide van Archibald. Een klassieke naam met

vorstelijke grandeur die staat voor ‘werkelijk dapper’. Maar het is geen Archibald, het is Archie. De naam heeft voor Meghan prettige associaties die niets met de tv-serie te maken hebben. De kat van Meghan en haar moeder heette Archie, en naar verluidt was ze stapel op het dier. Archie heeft vanaf nu niets meer te maken met een tv-serie, of een kat. Archie is sinds 6 mei 2019 de zoon van Harry en Meghan. En ik wen al snel aan de naam. Klinkt eigenlijk best leuk. Archie! Maar klinkt het ook leuk wanneer de kleine een echte graaf is? Graaf Archie? Ik heb nog even de tijd om daaraan te wennen.

Drie dagen na de geboorte van het kleintje was prins Harry in Nederland voor de kick-off van de Invictus Games die volgend jaar plaatsvinden in Den Haag. Natuurlijk was ik erbij. Het beeld dat ik heb van de prins werd bevestigd. Hij nam zeer uitgebreid de tijd voor iedereen. Hij herkende sporters die hij eerder zag in Australië of Canada en was oprecht geïnteresseerd in hun verhaal. Duurt een bezoek van een royal vaak maar zo’n anderhalf uur, Harry verdubbelde, ondanks de vertraging van zijn lijnvlucht, ruimschoots die tijd. Een gepland bezoek aan Amsterdam, een dag eerder, had hij afgezegd om zeer logische redenen, maar voor de Invictus Games daalde hij heel even neer van de grote roze wolk waarop het gezin zit. Ik wens hen een heerlijke tijd samen met Archie. Ziet u, ik ben nu al gewend! Archie it is!

