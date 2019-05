De Jordaanse prins Hassan is vandaag op bezoek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest voor een overleg met president Janos Ader. Ader ontving de oom van de Jordaanse koning Abdullah II in het presidentiële paleis.

Hassan was woensdag al in Boedapest om de Hongaarse Academie van Wetenschappen te bezoeken samen met zijn vrouw prinses Sarvath en dochter prinses Sumaya. Daar besprak hij het belang van interculturele dialoog en wederzijdse uitwisseling van kennis, onderzoek en innovatie. Ook nam hij een kijkje in het gigantische archief van Arabische en islamitische documenten die bewaard zijn gebleven in Hongarije.

De wetenschappelijke banden tussen Jordanië en Hongarije zijn sterk. De Academie organiseert dit jaar het World Science Forum en koos daarbij de Royal Scientific Society van Jordanië als partner.