Prinses Beatrix was ook dit jaar weer van de partij bij het symposium Muscles2Meet. Vrijdag was de prinses in Zeist om de conferentie, een initiatief van het Prinses Beatrix Spierfonds, bij te wonen.

“Fijn om hier te zijn”, zei Beatrix bij aankomst, zo is te zien in een filmpje dat Blauw Bloed deelde via social media. Muscles2Meet is bedoeld om jonge talentvolle onderzoekers te binden aan het spierziektenveld. Tijdens het symposium, dat wordt georganiseerd door promovendi op het gebied van spierziekten, was dit jaar onder meer een lezing over gentherapie.

Prinses Beatrix sprak met een aantal deelnemers en ging met hen op de foto. De prinses is vanaf het begin in 2015 betrokken geweest bij de opzet van Muscles2Meet en was aanwezig bij twee eerdere edities in 2016 en 2017.