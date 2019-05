Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmorgen zijn ervaringen bij het werkbezoek aan de Duitse deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg kunnen delen met de voorzitter van de Duitse Bondsraad, Daniël Günther.

Die is voor een kort bezoek in Nederland en wordt later op de dag ook door minister-president Mark Rutte ontvangen op het Catshuis. Sinds 2000 is het gebruik dat de steeds maar voor één jaar aantredende voorzitter van de Bondsraad ook zijn opwachting maakt in Den Haag.

Daniel Günther is sinds juni 2017 minister-president van de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Vorig jaar november nam hij het jaarlijks roulerende voorzitterschap op zich van de Bundesrat, dat te vergelijken is met bijvoorbeeld de Amerikaanse Senaat. In de Bondsraad zijn de zestien deelstaten van Duitsland vertegenwoordigd.

Daniël Günther (45) geldt als een van de aankomende talenten van de CDU. Hij moet een nieuwe, jongere groep kiezers kunnen aanspreken omdat de achterban van de christendemocraten flink aan het vergrijzen is.