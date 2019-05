De Deense kroonprins Frederik kan zondag zijn 51e verjaardag in alle rust vieren. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er geen uitgebreide festiviteiten en geen tientallen buitenlandse gasten voor een groot galadiner. Frederik kan een rustig weekeinde ook wel gebruiken, na een intensieve reis samen met echtgenote kroonprinses Mary naar Zuid-Korea eerder in de week.

De Deense troonopvolger kijkt ondertussen al uit naar Pinksteren, wanneer het succesnummer van de verjaardagsviering van vorig jaar een vervolg krijgt. Frederik slaagde erin om meer dan 70.000 Denen aan het hardlopen te krijgen met een in verschillende plaatsen georganiseerde ‘Royal Run’, waaraan hij zelf middels logistiek kunst- en vliegwerk ook in elke plaats deelnam.

De tweede editie van de koninklijke hardloopwedstrijd wordt op 10 juni gehouden in Aalborg, Aarhus en Kopenhagen/Frederiksberg en op het eiland Bornholm. De Faeröer komt al op 1 juni in actie. De loopafstanden zijn een mijl (1,6 km), 5 en 10 kilometer.

Kroonprins Frederik zelf loopt de mijl in Aalborg, laat de 5 kilometer in Aarhus over aan Mary en besluit zelf de dag met de 10 kilometer in Kopenhagen en Frederiksberg.