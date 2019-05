De Belgische prinses Astrid heeft zondagmorgen een gezinsuitje gemaakt van de in België ook voor leden van de koninklijke familie geldende stemplicht. Samen met echtgenoot prins Lorenz en hun kinderen prins Joachim en de prinsessen Luisa Maria – die overigens nog te jong is om te stemmen – en Laetitia Maria ging de zus van koning Filip naar het stemlokaal in Laken.

Daar werden ze opgewacht door de media. Astrid en haar stemgerechtigde gezinsleden moesten een keuze maken uit de kandidaten voor zowel het regionale, als het Europese en het nationale parlement. Koning Filip en echtgenote koningin Mathilde zijn vrijgesteld van de stemplicht omdat zij geacht worden boven de partijen te staan.

De Belgische stemlokalen zijn inmiddels al gesloten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Italië waar nog tot zondagavond elf uur gestemd kan worden voor het Europese parlement. Eerder zondag meldden erfgroothertog Guillaume, echtgenote erfgroothertogin Stéphanie en prins Félix zich in de Ratskeller in Luxemburg om hun stem uit te brengen voor de Europese verkiezingen. Het hof had de media uitgenodigd er getuige van te zijn. Ook in Luxemburg, net als overigens in Nederland, neemt het staatshoofd en zijn echtgenote niet deel aan de stembusgang.

In Roemenië plaatste ex-prins Nicolae op sociale media foto’s van zijn bezoek aan het stembureau. “Ik adviseer u om ook te stemmen. Alleen als we verenigd zijn, kunnen we zorgen voor verandering”, zei Nicolae, de kleinzoon van de laatste Roemeense koning Mihai. Behalve voor het Europese parlement kunnen de Roemenen zondag ook stemmen in een referendum over het terugdraaien van het anticorruptiebeleid door de huidige regering. Het referendum is uitgeschreven door president Klaus Iohannis, die daarmee het regeringsbeleid een halt wil toeroepen.