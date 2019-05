Het 72e Holland Festival wordt woensdag geopend met het muziektheaterstuk The Head & The Load van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn erbij.

The Head & The Load gaat over de vrij onbekende geschiedenis van de bijna twee miljoen Afrikanen die tijdens de Eerste Wereldoorlog als dragers werden ingezet door de Britten, Fransen en ook Duitsers. De uitvoeringen hebben plaats in Theater Amsterdam.

Het hele festival omvat 39 producties in het hoofdprogramma en 22 producties in het contextprogramma. In totaal zijn er 139 uitvoeringen. Daaronder zijn negen wereldpremières, zeven Europese premières en twintig Nederlandse premières.

Het Holland Festival duurt tot en met 23 juni.